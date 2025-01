Apa yang dimaksud dengan The Standard EURO (EUROS)

EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.

Sumber Daya The Standard EURO (EUROS) Whitepaper Situs Web Resmi