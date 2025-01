Apa yang dimaksud dengan The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

Sumber Daya The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Situs Web Resmi