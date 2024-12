Apa yang dimaksud dengan The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game is a protocol designed to accelerate algorithmic innovation through global collaboration. It aims to harness computational efforts for real-world challenges across various fields, including artificial intelligence, cryptography, biomedical research, and climate science. The project creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

Sumber Daya The Innovation Game (TIG) Whitepaper Situs Web Resmi