Apa yang dimaksud dengan SRCGAME (SGM)

We are web3 gaming platform that builds legacy games, offers digital rights management via NFT standard, multiplayer gameplay and e-sport events. SRCGAME mainly focuses on establishing a community-driven environment with a creative thinking approach. SRCGAME is also a global web3 gaming ecosystem that aims to give people all around the world the chance to earn a sizable income through play-to-earn games, win awards in e-sport tournaments. Gamers will have access to a wide variety of assets to play with, as long as they have a Src20 wallet integration and ready to go, while developers will be able to earn by presenting their games on our ecosystem.

Sumber Daya SRCGAME (SGM) Whitepaper Situs Web Resmi