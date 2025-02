Apa yang dimaksud dengan SORA Pussy (PUSSY)

The PUSSY token is a dedicated meme cryptocurrency in the SORA economy aimed at funding and rewarding builders. Its role in the ecosystem is to ensure builders are compensated for their efforts and can convert their earnings into a stable and valuable asset. Builders can mint Kensetsu XOR (KXOR), an overcollateralized token pegged to the price of XOR. This mechanism provides builders with a stable and valuable asset, enhancing the utility of their earned PUSSY tokens

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SORA Pussy (PUSSY) Situs Web Resmi