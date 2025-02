Apa yang dimaksud dengan SORA Chameleon (KARMA)

The KARMA token provides farming rewards to liquidity providers in the XOR-ETH pool on Polkaswap. By participating in liquidity provision for this pool, users are rewarded with KARMA, encouraging more liquidity in the Chameleon pools. KARMA also has a deflationary mechanism. During the initial mint, which ended on June 6th, 1 KARMA token was minted for every 10 million XOR burned. After this initial minting, the KARMA token becomes deflationary, with 1% of minted KXOR used to buy back and burn KARMA tokens.

