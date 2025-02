Apa yang dimaksud dengan Solar Energy (SEG)

Solar Energy ($SEG) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, self-sustaining with a decentralized ecosystem that has $BUSD as a reward for investors. At Solar Energy, in addition to the gains from currency appreciation, which naturally occur with the entry of new investors and all holders will earn a share of all the profit generated by the Plants created by the Solar Energy team. A differential that few currencies have in the Defi market and that our investors will have access to.

