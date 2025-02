Apa yang dimaksud dengan SokuSwap (SOKU)

SokuSwap is the best Cross-Chain Exchange connecting multiple networks in one place! We offer staking and fully decentralized liquidity through yield farms on multiple networks including Binance Smart Chain and Ethereum networks. We have the most secure in-house bridge utilizing 1 supply for multiple networks. The total non-mintable supply is 222,222,222 spread across multiple networks.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SokuSwap (SOKU) Situs Web Resmi