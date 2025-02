Apa yang dimaksud dengan Smart Wallet (SWT)

This token is the main means of payment within the SWT ecosystem and partners. A number of partners include such trading platforms as EVEMarketMall and TBCC VPN, logistics organizations responsible for the delivery of goods in the Asian region. Given the wide coverage of the community and the high popularity of cryptocurrency as a trading and investment vehicle, the SWT token is used as the base coin for investing and staking programs within the Investment Fund.

Sumber Daya Smart Wallet (SWT) Situs Web Resmi