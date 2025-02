Apa yang dimaksud dengan Sirius Finance (SRS)

"Cross-chain stablecoin AMM and Farming Center on Astar Network that attracts and locks tremendous value through stablecoins with low-slippage trading costs, attractive APY for liquidity providers on Astar Network, and allows for more financial innovations or yield enhancements for Astar users. Ultimately, it serves as a low-slippage swap protocol that connects Polkadot, EVM-compatible chains, other major layer1 chains and expanding use cases from stablecoins to other similarly valuable tokens. "

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sirius Finance (SRS) Situs Web Resmi