Apa yang dimaksud dengan Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sheerluck AI (SHEERLUCK) Situs Web Resmi