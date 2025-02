Apa yang dimaksud dengan sFortuna Token (SFORT)

The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.

Sumber Daya sFortuna Token (SFORT) Whitepaper Situs Web Resmi