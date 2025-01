Apa yang dimaksud dengan SEDUX AI (SEDUX)

SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.

Sumber Daya SEDUX AI (SEDUX) Whitepaper Situs Web Resmi