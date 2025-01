Apa yang dimaksud dengan Safemoon Zilla (SFZ)

SafeMoon Zilla is a community-driven project. We are a Memecoin + Utility in the crypto sphere. And we declared to disrupt the space with our SafeMoon Zilla Vault – Security to make crypto space safer for millions. There is no other coin or token that exist today on the crypto space that is more ambitious and aggressive than our team here at SafeMoon Zilla. Our community strength is unparalleled and we will vaporize all memecoins in our path with our Godzilla atomic breath!

