Apa yang dimaksud dengan RWA NOVA (NOVA)

RWA NOVA is a blockchain-based platform designed to tokenize real-world assets (RWAs), such as real estate, art, and stocks, enabling fractional ownership and secure transactions. By leveraging the BNB Smart Chain, RWA NOVA facilitates transparent and immutable trading of traditionally illiquid assets. The platform currently operates in Thailand and Laos, where it transforms business ownership into digital tokens. These tokens grant investors fractional ownership of asset-backed ventures. The first funding round successfully raised $300,000, demonstrating the platform’s utility and market demand. The second funding round has already surpassed $20,000, showcasing continued investor interest and adoption.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya RWA NOVA (NOVA) Whitepaper Situs Web Resmi