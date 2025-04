Apa yang dimaksud dengan RuneMine (MINE)

RuneMine is building the largest ecosystem of applications for the Runes protocol on Bitcoin, offering a full suite of products and services for Runes developers and users. Pioneering infrastructure for the primary fungible token standard on Bitcoin. RuneMine offers a suite of tools including an etching tool, a screener for analyzing and minting Runes, a portfolio tracker, and a multi-sig solution. Additionally, a bi-directional Runes bridge between Bitcoin and Solana facilitating enhanced cross-chain interactions. The platform is underpinned by RuneMine's canonical Runes indexer, which maintains comprehensive historical data on Runes transactions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya RuneMine (MINE) Whitepaper Situs Web Resmi