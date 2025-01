Apa yang dimaksud dengan ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT)

RSF Coin is an innovative new blockchain Trading and Mining platform offers , safe & speedy transactions, a decentralized wallet & vault, forex trading services, blockchain technology, peerto-peer platforms to support the Trading and Mining in various assets. This cryptocurrency based on ERC20 protocol of ethereum blockchain will be majorly used in NFT, Agricultural innovations and hasstle free daily transactions across the globe. Vision is to provide one stop solutions for mining,trading, safe and speedy transactions for user base. Value addition by investing in innovations and technology.

