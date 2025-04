Apa yang dimaksud dengan ROLL (ROLL)

Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.

Sumber Daya ROLL (ROLL) Situs Web Resmi