Apa yang dimaksud dengan Paragon Network (PARA)

A Modular EVM-compatible Layer 1 infrastructure, powering a decentralized Cloud computing platform with a Delegated Proof-of-Stake Consensus. Paragon’s cloud computing services offer users access to a virtualized pool of computing resources, including processing power, storage, and networking. This allows users to access computing resources on-demand via the internet. Our mission? To make decentralized tech available to everyone, focusing on security through DePIN features and providing an All-in-one Infrastructure for all things Cloud computing related. With Paragon Network, we also aim to tokenize decentralized GPU network as RWA, providing ease of access between miners/user. Paragon Network supports Optimistic rollups and ZK rollups, and provides them a low-cost data availability service that is censorship resistant.

Sumber Daya Paragon Network (PARA) Whitepaper Situs Web Resmi