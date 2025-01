Apa yang dimaksud dengan Orkan (ORK)

The Orkan ($ORK) is a meta-governance protocol that aims to bootstrap liquidity flow on the Fantom Opera Blockchain. Bond issuance will be used to acquire governance tokens from the projects that employ liquidity gauges and locking mechanisms as exchange incentives. By using a portion of the voting power accrued by the Orkan, the protocol will enable deep liquidity and usage of wrapped BTC assets within Fantom.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Orkan (ORK) Situs Web Resmi