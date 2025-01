Apa yang dimaksud dengan Optim OADA (OADA)

OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app.

Sumber Daya Optim OADA (OADA) Whitepaper Situs Web Resmi