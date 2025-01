Apa yang dimaksud dengan Oogwai (OGAI)

Welcome to Oogwai: Univieling the Enigma of Longevity Let me introduce you to Oogwai: Unveiling the Enigma of Longevity—Oogwai is the first solana utility meme coin backed by Shiba Inu & ZAMA 🐢🌿, Oogwai is reshaping health and longevity research like never before. $OGAI isn’t just another token; it’s a utility-driven revolution, combining its memetic powers with community-led longevity research funding to create real-world impact. It’s where AI meets DeSci to revolutionize health and longevity.

