Apa yang dimaksud dengan OOFP (OOFP)

OOFP is a project within the Bitcoin ecosystem that provides value-added services for assets like inscriptions, runes, and NFTs. It combines a vault pool for mining with strategies like hodling, staking, and DeFi to enhance asset appreciation and growth. OOFP aims to create a vibrant ecosystem where participants can benefit from the increased value of their assets. The project operates on the principle of creating a vibrant ecosystem in which assets within the Bitcoin network can thrive. By offering value-added services and opportunities for asset appreciation, OOFP aims to attract and engage participants, contributing to the overall development and success of the Bitcoin ecosystem.

Sumber Daya OOFP (OOFP) Whitepaper Situs Web Resmi