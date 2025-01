Apa yang dimaksud dengan nsurance (N)

The Road to A Safer DeFi Joi(n) us as we introduce an innovative token that aligns seamlessly with the interests of $NFAI and provides a game changing insurance protocol with a multitude of benefits for the entire crypto space. Security: One third of fees collected fund an insurance pool, utilized to refund n stakers in case of an emergency Burning: Pairing tokens with $N will burn any token paired with each trade. Yield Staking: Stake your favorite tokens for yield in n Price Stability: By scaling to more pools, price stability is achieved. We aim to be a better option that pairing with Eth or any stable due to burning your communities tokens with each trade.

