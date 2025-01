Apa yang dimaksud dengan Novo (NOVO)

Novo provides the core infrastructure for user-friendly crypto apps on a global scale. Novo's native Layer-1 token standards are a breakthrough innovation that enables the creation of feature-rich, oracle-less tokens on an unbounded-capacity UTXO-based blockchain, impacting sectors from AI to gaming, decentralized finance, supply-chain management, digital art, and beyond. Designed from the ground up with a primary focus on parallel transaction processing and Layer-1 programmability, Novo's unique technology stack enables a practically unlimited volume of inexpensive smart contract transactions. Novo represents a true renaissance of programmable money, offering new possibilities and opportunities for developers, businesses, and users alike.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Novo (NOVO) Situs Web Resmi