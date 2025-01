Apa yang dimaksud dengan Nitro Network (NCASH)

Nitro Network is building a world of private communication networks powered by IoT together with LoRaWAN/3G/4G and 5G. This hyperconnected world is the IoT alternative to cellular networks unlocking a $3 trillion market opportunity. We believe our decentralised private telecom networks is a gamechanger built on a blockchain with our proprietary token NCash at the core that drives utility and value from unlimited use cases. We are creating an inclusive ecosystem incentivizing users to own, operate and earn from the private networks of the future.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nitro Network (NCASH) Situs Web Resmi