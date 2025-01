Apa yang dimaksud dengan nick (NICK)

Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya nick (NICK) Situs Web Resmi