Apa yang dimaksud dengan NAGAYA (NGY)

What is Nagaya (NGY) ? Nagaya (NGY) is a revolutionary Hybrid Digital Asset that is both backed by LBMA-Grade Gold and also a Proof-of-Ownership of benefits from our Physical Projects. Our Vision is to be a reliable and secure payment option, preferred by all. Registered in Singapore as Nagaya Technologies Pte Ltd in 2018, our motto has not changed. We Build Trust and Value through Legality and Transparency.

Sumber Daya NAGAYA (NGY) Situs Web Resmi