Apa yang dimaksud dengan Nacho Finance (NACHO)

Nacho Finance was inspired by tomb.finance and is a seigniorage style algorithmic stablecoin protocol designed to bring high APRs, with low fees, to Ethereum holders on the Polygon Network. Nacho Finance is a multi-token protocol that consists of the following three tokens: - Nacho Token (NACHO) (Medium of exchange) - Nacho Shares (NSHARE) (Governance & Measure of protocol value) - Nacho Bonds (NBOND) (Change NACHO supply during contraction periods) The NACHO algorithmic token serves as the backbone of our growing ecosystem aimed at bringing high APRs to ETH holders on the Polygon Network. The protocol's underlying mechanisms dynamically adjust NACHO's supply, pushing its price up or down relative to the price of ETH in order to keep NACHO's peg to the ETH price. NACHO Shares (NSHARE) are one of the ways to measure the value of the NACHO Protocol and shareholder trust in its ability to maintain NACHO close to peg. During epoch expansions the protocol mints NACHO and distributes it proportionally to all NSHARE holders who have staked their tokens in the Bowl. Additionally, NSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the NACHO money ecosystem. NACHO Bonds (NBOND) main job is to help incentivize changes in NACHO supply during an epoch contraction period.

Sumber Daya Nacho Finance (NACHO) Whitepaper Situs Web Resmi