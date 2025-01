Apa yang dimaksud dengan Mateable (MTBC)

"MateableCoin (MTBC) is an innovative multi-algorithm cryptocurrency built on Mateable Core 24.x. Featuring five cutting-edge algorithms (scrypt, yescrypt, whirlpool, ghostrider, and balloon), MateableCoin utilizes Particl's PoSv3 system for its proof of stake mechanism. Users can engage with the project through a user-friendly web wallet, where unique opportunities, such as surveys, provide a means to earn MTBC."

Sumber Daya Mateable (MTBC) Whitepaper Situs Web Resmi