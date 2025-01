Apa yang dimaksud dengan marumaruNFT (MARU)

MARU is an NFT marketplace specializing in hosts and hostesses. We will provide the world's first original NFT content with the theme of "a story of men and women living in night entertainment district", and bring a game changer in the concept of the NFT model. In the second quarter of 2024, we will launch an entertainment district-themed Metaverse with the goal of creating a total of 1 million people NFT model with a market size of 18 billion yen.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya marumaruNFT (MARU) Situs Web Resmi