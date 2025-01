Apa yang dimaksud dengan Lock In on Base ($LOCKIN)

Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in

Sumber Daya Lock In on Base ($LOCKIN) Situs Web Resmi