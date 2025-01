Apa yang dimaksud dengan Liquid ASTR (NASTR)

nASTR is a liquid token for ASTR which helps users stay liquid while staking. This is a liquid representation of the ASTR tokens and has the same price (1:1). Every time a user deposits or stakes ASTR via our liquid staking or liquid lending solutions, Algem mints an equal amount of nASTR tokens. These tokens represent the user's share and rights to claim the underlying tokens back.

