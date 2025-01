Apa yang dimaksud dengan LemoChain (LEMO)

LemoChain is a decentralized, open source platform for companies of all sizes to monetize and exchange their structured business data. LemoChain will accelerate blockchain’s integration into our every-day lives by means of increasing it's universal commercial relevance.

