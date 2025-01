Apa yang dimaksud dengan Legacy ICHI (ICHI)

ICHI is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) that gives crypto projects the tools they need to participate in DeFi more efficiently. ICHI creates products that allow a project to develop its own stable asset (backed by its community’s token), and its own liquidity programs that turn Total Value Locked into Protocol Owned Liquidity.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Legacy ICHI (ICHI) Situs Web Resmi