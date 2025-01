Apa yang dimaksud dengan LAWN (LAWN)

LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LAWN (LAWN) Situs Web Resmi