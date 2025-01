Apa yang dimaksud dengan Land Of Heroes (LOH)

Token $LOH aims to build a more robust gaming environment in King of legends ecosystem, the first 3D gamefi integrated with blockchain, where players may not only enjoy the game but also make the most of their resources. In addition to creating a robust ecosystem, this also fosters a fair and competitive atmosphere where all participants are encouraged and rewarded for their efforts.

Sumber Daya Land Of Heroes (LOH) Whitepaper Situs Web Resmi