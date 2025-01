Apa yang dimaksud dengan Kiverse Token (KIVR)

$KIVR (Kiverse Token) serves as the official cryptocurrency within Kiverse Games LLC ecosystem, offering users seamless transactions and interactions in our optional gaming pools. With a capped supply of 100 billion tokens on the Base blockchain (ERC20), $KIVR ensures sustainability and value. Users can participate in monthly gaming competitions, paying with $KIVR into the respective games pool. Think of this like a “battle pass” or “season pass” where you will have access to join in the competitions for that game. At the end of the month the game pools pay out $KIVR to the winners. They cam claim their winnings at any time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Kiverse Token (KIVR) Whitepaper Situs Web Resmi