Apa yang dimaksud dengan John Doge (JDOGE)

John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund

Sumber Daya John Doge (JDOGE) Whitepaper Situs Web Resmi