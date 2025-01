Apa yang dimaksud dengan HyperFly (FLY)

HyperFly is a AI-driven trading companion on Hyperliquid. Designed for seamless interaction, HyperFly leverages cutting-edge natural language understanding to help you manage trades, receive personalized advice, and execute orders securely. By combining advanced AI technology with robust security protocols, HyperFly offers a streamlined and safe trading experience. Currently, HyperFly is in closed alpha, providing limited access while we refine and improve its features. We anticipate releasing our closed beta on January 21st, marking the next step in HyperFly's evolution.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HyperFly (FLY) Whitepaper Situs Web Resmi