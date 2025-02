Apa yang dimaksud dengan HodlAssets (HODL)

GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.

Sumber Daya HodlAssets (HODL) Situs Web Resmi