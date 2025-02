Apa yang dimaksud dengan HODL (HODL)

HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system.

Sumber Daya HODL (HODL) Whitepaper Situs Web Resmi