Apa yang dimaksud dengan High Yield ETH Index (HYETH)

The High Yield ETH (hyETH) token from Index Coop is a diversified index targeting the highest ETH-denominated yields on Ethereum Mainnet. hyETH is designed to track and gain exposure to some of the highest ETH-denominated yields available within the DeFi ecosystem. Tokenisation of these strategies abstracts away the complexity, management, and need for continual monitoring and trading for users. hyETH will be rebalanced monthly to reflect the most current, relevant strategies.

Sumber Daya High Yield ETH Index (HYETH) Whitepaper Situs Web Resmi