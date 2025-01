Apa yang dimaksud dengan Hellar (HEL)

Hellar is an experimental new digital currency that enables anonymous, instant payments to anyone, anywhere in the world. Hellar uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network. Hellar Core is the name of the open source software which enables the use of this currency.

Sumber Daya Hellar (HEL) Whitepaper Situs Web Resmi