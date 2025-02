Apa yang dimaksud dengan HedgewaterDAO ($HWTR)

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HedgewaterDAO ($HWTR) Whitepaper Situs Web Resmi