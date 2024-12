Apa yang dimaksud dengan Hashnote USYC (USYC)

Hashnote Short Duration Yield Fund invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo / reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term risk-free rate returns. The fund benefits from the speed of transaction, transparency, and composability of tokenization while eliminating virtually all of the protocol, custody, regulatory, and credit risks associated with other token projects.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hashnote USYC (USYC) Situs Web Resmi