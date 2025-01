Apa yang dimaksud dengan GrabPenny (GPX)

The GP token stands central to the innovative GrabPenny ecosystem, designed to redefine the landscape of digital rewards and user engagement. Through strategic partnerships and the seamless integration of blockchain technology, the token demonstrates its utility by facilitating a unique and rewarding experience for completing digital tasks. Its role is pivotal in connecting users with a diverse range of activities, from social media engagement to app testing, each contributing to the vibrant economy of the platform.

Sumber Daya GrabPenny (GPX) Whitepaper Situs Web Resmi