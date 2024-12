Apa yang dimaksud dengan Glorp (GLORP)

Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.

Sumber Daya Glorp (GLORP) Situs Web Resmi