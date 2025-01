Apa yang dimaksud dengan Gambit Capital (GAMBIT)

Gambit is an Interchain Liquidity Solutions protocol that creates a unifying hub for a token’s liquidity and then sub-divides this token’s liquidity in LPs across blockchains, distributing liquidity where it is most needed. With hundreds of future blockchains coming to the blockchain ecosystem, liquidity will be severely fragmented across the blockchains with shallow LPs. Gambit’s architecture combats this by creating: (i) greater capital efficiency for the token liquidity because token liquidity is a coordinated pool of pools rather than multiple independent pools and (ii) improved inter-chain price stability because of greater coordinated liquidity. Gambit’s mission to empower retail users and redistribute market influence from centralized entities to retail communities has not changed. The high barriers to entry in market-making, arbitrage, and liquidation keep retail from participating and profiting from these essential and highly profitable activities. Gambit’s goal is to lower these barriers by providing the relevant infrastructure to allow everyone to participate in arbitrage, liquidations, and market making

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Gambit Capital (GAMBIT) Whitepaper Situs Web Resmi