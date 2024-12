Apa yang dimaksud dengan GAMA Coin (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

Sumber Daya GAMA Coin (GAMA) Situs Web Resmi